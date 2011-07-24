Анжи
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
90
-
Карлос
Роберто Карлос
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
82
-
Голенда
Ян Голенда
90
-
Прудников
Александр Прудников
62
Запасные
-
Элиакву
Абдужахи Исах Элиакву
-
Макаров
Александр Макаров
-
Игонин
Алексей Игонин
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Кебе
Баи-Ибра Кебе
-
Мирзабеков
Магомед Мирзабеков
-
Иванов
Алексей Иванов
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
76
-
Кержаков
Александр Кержаков
79'
90
-
Лазович
Данко Лазович
57
Запасные
-
Бородин
Дмитрий Бородин
-
Зайцев
Андрей Зайцев
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Мейра
Фернанду Мейра
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Ионов
Алексей Ионов
-
Бухаров
Александр Бухаров