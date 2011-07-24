Спартак-Нальчик
мин
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Куликов
Александр Куликов
89'
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
71
-
Захирович
Аднан Захирович
80
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Да Силва
Леандро Да Силва
90
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
71
-
Гошоков
Арсен Гошоков
90'
90
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
-
Луканченков
Андрей Луканченков
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
-
Гриднев
Даниил Гриднев
-
Голич
Йован Голич
-
Милич
Богдан Милич
Краснодар
мин
-
Усминский
Игорь Усминский
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Ерохин
Александр Ерохин
62
-
Абреу
Марсио Абреу
46
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
77'
79
Запасные
-
Галкин
Никита Галкин
-
Городов
Евгений Городов
-
Марков
Николай Марков
-
Шипицин
Евгений Шипицин
-
Михеев
Андрей Михеев
-
Кульчий
Александр Кульчий
-
Гогниев
Спартак Гогниев