Ахмат
мин
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Гвазава
Леван Гвазава
63
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Павленко
Александр Павленко
60
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
90
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
69
Запасные
-
Эдилов
Ризавди Эдилов
-
Хаймович
Зевик Хаймович
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
-
Власов
Олег Власов
-
Кацаев
Адлан Кацаев
-
Садаев
Заур Садаев
-
Ахъядов
Апти Ахъядов
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Кисляк
Сергей Кисляк
90
-
Касаев
Алан Касаев
85'
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Немов
Петр Немов
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
-
Дядюн
Владимир Дядюн
73
Запасные
-
Чала
Вальтер Чала
-
Махмутов
Руслан Махмутов
-
Волкотруб
Дмитрий Волкотруб
-
Жестоков
Максим Жестоков
-
Джалилов
Алишер Джалилов
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
-
Медведев
Алексей Медведев