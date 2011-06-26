Крылья Советов
мин
-
М'Боли
Раис М'Боли
90
-
Новицкий
Павел Новицкий
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Елисеев
Александр Елисеев
90
-
Соснин
Антон Соснин
90
-
Приёмов
Владимир Приёмов
32
-
Самсонов
Олег Самсонов
90
-
Савин
Евгений Савин
46
-
Печник
Нейц Печник
90
Запасные
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
-
Концедалов
Алексей Концедалов
-
Дикьяра
Джозеф Дикьяра
-
Шалаев
Олег Шалаев
-
Кириллов
Юрий Кириллов
-
Бобер
Антон Бобер
Спартак-Нальчик
мин
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Гошоков
Арсен Гошоков
43'
90
-
Захирович
Аднан Захирович
27'
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
80
-
Да Силва
Леандро Да Силва
90
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
69
Запасные
-
Чочуев
Ахмат Чочуев
-
Антипов
Антон Антипов
-
Луканченков
Андрей Луканченков
-
Гриднев
Даниил Гриднев
-
Портнягин
Игорь Портнягин
-
Милич
Богдан Милич
-
Кажаров
Назир Кажаров