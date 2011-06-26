Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
65
-
Семак
Сергей Семак
83
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Лазович
Данко Лазович
57
-
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Мурихин
Станислав Мурихин
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Файзулин
Виктор Файзулин
-
Ионов
Алексей Ионов
-
Бухаров
Александр Бухаров
Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
24
-
Гвазава
Леван Гвазава
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
90
-
Павленко
Александр Павленко
81
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
90
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
87
Запасные
-
Кадиев
Джабраил Кадиев
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Хаймович
Зевик Хаймович
-
Кобенко
Андрей Кобенко
-
Власов
Олег Власов
-
Кацаев
Адлан Кацаев
-
Садаев
Заур Садаев