Краснодар
мин
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Кульчий
Александр Кульчий
90
-
Ерохин
Александр Ерохин
63
-
Абреу
Марсио Абреу
62'
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
67
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
89
Запасные
-
Химов
Сергей Химов
-
Усминский
Игорь Усминский
-
Мартынович
Александр Мартынович
-
Михеев
Андрей Михеев
-
Бекетов
Артем Бекетов
-
Воробьев
Роман Воробьев
-
Гогниев
Спартак Гогниев
Анжи
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
79'
90
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
71
-
Карлос
Роберто Карлос
83
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Иванов
Алексей Иванов
39'
90
-
Голенда
Ян Голенда
90
-
Прудников
Александр Прудников
73
Запасные
-
Джако
Арафат Джако
-
Элиакву
Абдужахи Исах Элиакву
-
Макаров
Александр Макаров
-
Игонин
Алексей Игонин
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
-
Бакаев
Михаил Бакаев
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад