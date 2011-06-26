Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Макеев
Евгений Макеев
46
-
Родригес
Серхио Родригес
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
64
-
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
80'
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Джано
Джано
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
53'
85
-
Арисленес
Ари
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
-
Яковлев
Павел Яковлев
-
Чежия
Ираклий Чежия
-
Махмудов
Эмин Махмудов
-
Козлов
Александр Козлов
-
Дзюба
Артем Дзюба
Ростов
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Хохлов
Александр Хохлов
90
-
Живанович
Иван Живанович
90
-
Кулеша
Артем Кулеша
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Блатняк
Драган Блатняк
90
-
Маляка
Дмитрий Маляка
84
-
Ребко
Алексей Ребко
50
-
Гацкан
Александр Гацкан
66'
90
-
Григорьев
Максим Григорьев
90
-
Адамов
Роман Адамов
62'
90
Запасные
-
Васильев
Никита Васильев
-
Мироник
Василий Мироник
-
Харламов
Сергей Харламов
-
Соловьев
Александр Соловьев
-
Прошин
Андрей Прошин
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Калачев
Тимофей Калачев