Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Сапета
Александр Сапета
55
-
Семшов
Игорь Семшов
37'
74
-
Воронин
Андрей Воронин
80'
84
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
10'
25'
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
-
Габулов
Владимир Габулов
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Дуймович
Томислав Дуймович
-
Каряка
Андрей Каряка
-
Ропотан
Адриан Ропотан
-
Мисимович
Звездан Мисимович
-
Смолов
Федор Смолов
Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
72
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
90
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
47
-
Оздоев
Магомед Оздоев
90
-
Минченков
Александр Минченков
42
-
Сычев
Дмитрий Сычев
90
Запасные
-
Гомелько
Артем Гомелько
-
Илич
Бранко Илич
-
Гатагов
Алан Гатагов
-
Иванов
Станислав Иванов
-
Глушаков
Денис Глушаков
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт