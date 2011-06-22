Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Родригес
Серхио Родригес
90
-
Брызгалов
Сергей Брызгалов
66
-
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
-
Джано
Джано
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Махмудов
Эмин Махмудов
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
74
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
46
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Макеев
Евгений Макеев
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
-
Яковлев
Павел Яковлев
-
Валикаев
Артур Валикаев
-
Каюмов
Дмитрий Каюмов
-
Ари
Ари
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
72
-
Сапета
Александр Сапета
60
-
Семшов
Игорь Семшов
34'
80
-
Воронин
Андрей Воронин
65'
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
-
Габулов
Владимир Габулов
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Дуймович
Томислав Дуймович
-
Каряка
Андрей Каряка
-
Ропотан
Адриан Ропотан
-
Мисимович
Звездан Мисимович
-
Смолов
Федор Смолов