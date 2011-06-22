Томь
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Йокич
Джордже Йокич
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Сосновский
Сергей Сосновский
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
-
Строев
Виктор Строев
46
-
Голышев
Павел Голышев
46
-
Баженов
Никита Баженов
90
-
Канунников
Максим Канунников
67'
90
-
Стариков
Евгений Стариков
62
Запасные
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Скобляков
Сергей Скобляков
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
-
Харитонов
Александр Харитонов
-
Ким
Нам Иль Ким
-
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
Ростов
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Живанович
Иван Живанович
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
50
-
Ребко
Алексей Ребко
68
-
Маляка
Дмитрий Маляка
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Блатняк
Драган Блатняк
75
-
Адамов
Роман Адамов
82'
90
Запасные
-
Васильев
Никита Васильев
-
Соловьев
Александр Соловьев
-
Хохлов
Александр Хохлов
-
Кулеша
Артем Кулеша
-
Прошин
Андрей Прошин
-
Григорьев
Максим Григорьев
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис