Краснодар
мин
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Михеев
Андрей Михеев
90
-
Кульчий
Александр Кульчий
46
-
Абреу
Марсио Абреу
79
-
Бекетов
Артем Бекетов
59
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
90
Запасные
-
Безгласный
Алексей Безгласный
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
-
Мартынович
Александр Мартынович
-
Воробьев
Роман Воробьев
-
Ерохин
Александр Ерохин
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Гогниев
Спартак Гогниев
Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
17'
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Павленко
Александр Павленко
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
90
-
Гвазава
Леван Гвазава
71
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
83'
90
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
90
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
-
Хаймович
Зевик Хаймович
-
Власов
Олег Власов
-
Кацаев
Адлан Кацаев
-
Садаев
Заур Садаев
-
Кадыров
Халид Кадыров