Крылья Советов
мин
-
М'Боли
Раис М'Боли
90
-
Новицкий
Павел Новицкий
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Дикьяра
Джозеф Дикьяра
90
-
Соснин
Антон Соснин
68
-
Елисеев
Александр Елисеев
46
-
Самсонов
Олег Самсонов
90
-
Приёмов
Владимир Приёмов
90
-
Печник
Нейц Печник
46
Запасные
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
-
Концедалов
Алексей Концедалов
-
Шалаев
Олег Шалаев
-
Кириллов
Юрий Кириллов
-
Бобер
Антон Бобер
-
Савин
Евгений Савин
Анжи
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
68'
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
6'
46
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
18'
90
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
66
-
Карлос
Роберто Карлос
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
74
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
-
Элиакву
Абдужахи Исах Элиакву
-
Ибрагимгаджиев
Анвар Ибрагимгаджиев
-
Макаров
Александр Макаров
-
Игонин
Алексей Игонин
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
-
Иванов
Алексей Иванов
-
Прудников
Александр Прудников