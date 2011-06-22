ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Тошич
Зоран Тошич
35'
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Мамаев
Павел Мамаев
76
-
Хонда
Кейсуке Хонда
89
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
90
-
Думбия
Сейду Думбия
13'
59'
73
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Одиа
Чиди Одиа
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Цауня
Александр Цауня
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
-
Олисе
Секу Олисе
Локомотив
мин
-
Гомелько
Артем Гомелько
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
28'
90
-
Илич
Бранко Илич
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
77
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
62
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Оздоев
Магомед Оздоев
90
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
67
Запасные
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Бурлак
Тарас Бурлак
-
Гатагов
Алан Гатагов
-
Иванов
Станислав Иванов
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
-
Минченков
Александр Минченков
-
Сычев
Дмитрий Сычев