Спартак-Нальчик
мин
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
90
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Да Силва
Леандро Да Силва
90
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
70
-
Портнягин
Игорь Портнягин
62
Запасные
-
Антипов
Антон Антипов
-
Луканченков
Андрей Луканченков
-
Щаницин
Александр Щаницин
-
Голич
Йован Голич
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
-
Гошоков
Арсен Гошоков
-
Милич
Богдан Милич
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
65'
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
86
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Мамаев
Павел Мамаев
77
-
Хонда
Кейсуке Хонда
90
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
90
-
Думбия
Сейду Думбия
18'
52
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Цауня
Александр Цауня
-
Олисе
Секу Олисе
-
Тошич
Зоран Тошич