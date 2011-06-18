Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
70
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Гвазава
Леван Гвазава
72
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
78
-
Павленко
Александр Павленко
28'
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
90
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
56'
90
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
90
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
-
Хаймович
Зевик Хаймович
-
Власов
Олег Власов
-
Кацаев
Адлан Кацаев
-
Садаев
Заур Садаев
-
Кадыров
Халид Кадыров
Крылья Советов
мин
-
М'Боли
Раис М'Боли
90
-
Новицкий
Павел Новицкий
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
-
Концедалов
Алексей Концедалов
90
-
Соснин
Антон Соснин
90
-
Елисеев
Александр Елисеев
80
-
Кириллов
Юрий Кириллов
59
-
Самсонов
Олег Самсонов
90
-
Савин
Евгений Савин
46
-
Печник
Нейц Печник
90
Запасные
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
-
Дикьяра
Джозеф Дикьяра
-
Шалаев
Олег Шалаев
-
Буданов
Александр Буданов
-
Бобер
Антон Бобер
-
Приёмов
Владимир Приёмов