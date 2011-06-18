Ростов
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Живанович
Иван Живанович
90
-
Прошин
Андрей Прошин
46
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Маляка
Дмитрий Маляка
90
-
Григорьев
Максим Григорьев
90
-
Ребко
Алексей Ребко
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Блатняк
Драган Блатняк
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
80
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
51'
73
Запасные
-
Харламов
Сергей Харламов
-
Васильев
Никита Васильев
-
Соловьев
Александр Соловьев
-
Кулеша
Артем Кулеша
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
-
Байрамян
Хорен Байрамян
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
79
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
13'
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Кисляк
Сергей Кисляк
89'
90
-
Быстров
Петр Быстров
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
82'
90
-
Дядюн
Владимир Дядюн
15
Запасные
-
Махмутов
Руслан Махмутов
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
Немов
Петр Немов
-
Джалилов
Алишер Джалилов
-
Антонюк
Александр Антонюк
-
Медведев
Алексей Медведев