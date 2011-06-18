Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
44'
67
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Сапета
Александр Сапета
76
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Семшов
Игорь Семшов
90
-
Самедов
Александр Самедов
27'
90
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Воронин
Андрей Воронин
78
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Кураньи
Кевин Кураньи
38'
90
Запасные
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Габулов
Владимир Габулов
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Дуймович
Томислав Дуймович
-
Каряка
Андрей Каряка
-
Ропотан
Адриан Ропотан
-
Мисимович
Звездан Мисимович
-
Смолов
Федор Смолов
Томь
мин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
90
-
Йокич
Джордже Йокич
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Баженов
Никита Баженов
57
-
Ким
Нам Иль Ким
46
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
-
Голышев
Павел Голышев
90
-
Стариков
Евгений Стариков
90
-
Канунников
Максим Канунников
66
Запасные
-
Песьяков
Сергей Песьяков
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
-
Сосновский
Сергей Сосновский
-
Строев
Виктор Строев
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
-
Харитонов
Александр Харитонов
-
Ковальчук
Кирилл Ковальчук