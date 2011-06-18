Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Илич
Бранко Илич
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Сычев
Дмитрий Сычев
59
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Оздоев
Магомед Оздоев
90
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
46
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
76
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
90
Запасные
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Дьяков
Виталий Дьяков
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
-
Гатагов
Алан Гатагов
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
-
Иванов
Станислав Иванов
-
Минченков
Александр Минченков
Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Родригес
Серхио Родригес
45'
90
-
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
-
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
-
Джано
Джано
44'
83
-
Махмудов
Эмин Махмудов
69
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
-
Яковлев
Павел Яковлев
-
Киреев
Игорь Киреев
-
Валикаев
Артур Валикаев
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
-
Козлов
Александр Козлов