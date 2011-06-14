Томь
мин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
90
-
Йокич
Джордже Йокич
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Баженов
Никита Баженов
75
-
Ким
Нам Иль Ким
90
-
Стариков
Евгений Стариков
90
-
Голышев
Павел Голышев
81
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
86
-
Канунников
Максим Канунников
89'
90
Запасные
-
Агеев
Владимир Агеев
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
-
Сосновский
Сергей Сосновский
-
Строев
Виктор Строев
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
-
Харитонов
Александр Харитонов
-
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
-
Родригес
Серхио Родригес
90
-
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
46
-
Махмудов
Эмин Махмудов
90
-
Джано
Джано
68
-
Яковлев
Павел Яковлев
84
-
Дзюба
Артем Дзюба
21'
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Макеев
Евгений Макеев
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
-
Киреев
Игорь Киреев
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
-
Чежия
Ираклий Чежия
-
Козлов
Александр Козлов