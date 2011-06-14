Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Навас
Сесар Навас
77'
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
42'
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Касаев
Алан Касаев
66
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90'
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
46
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
-
Дядюн
Владимир Дядюн
89
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Шаронов
Роман Шаронов
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Джалилов
Алишер Джалилов
-
Быстров
Петр Быстров
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
-
Медведев
Алексей Медведев
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Семшов
Игорь Семшов
90
-
Дуймович
Томислав Дуймович
56
-
Сапета
Александр Сапета
90
-
Самедов
Александр Самедов
56
-
Воронин
Андрей Воронин
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
74
Запасные
-
Габулов
Владимир Габулов
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Каряка
Андрей Каряка
-
Юсупов
Артур Юсупов
-
Мисимович
Звездан Мисимович
-
Смолов
Федор Смолов