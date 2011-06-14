Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Лукович
Александар Лукович
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
83
-
Семак
Сергей Семак
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Ионов
Алексей Ионов
1'
67
-
Кержаков
Александр Кержаков
90
-
Лазович
Данко Лазович
39'
59
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Мейра
Фернанду Мейра
-
Петров
Сергей Петров
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Бухаров
Александр Бухаров
Ростов
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Хохлов
Александр Хохлов
90
-
Прошин
Андрей Прошин
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Янков
Чавдар Янков
64
-
Григорьев
Максим Григорьев
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Блатняк
Драган Блатняк
71
-
Адамов
Роман Адамов
90
Запасные
-
Орсаев
Артем Орсаев
-
Кулеша
Артем Кулеша
-
Живанович
Иван Живанович
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
-
Ребко
Алексей Ребко
-
Маляка
Дмитрий Маляка
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко