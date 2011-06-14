ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
60'
62
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Мамаев
Павел Мамаев
79
-
Хонда
Кейсуке Хонда
25'
90
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
5'
90
-
Думбия
Сейду Думбия
69
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Цауня
Александр Цауня
-
Олисе
Секу Олисе
-
Тошич
Зоран Тошич
Анжи
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
90
-
Карлос
Роберто Карлос
90
-
Кебе
Баи-Ибра Кебе
46
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Голенда
Ян Голенда
75
Запасные
-
Макаров
Александр Макаров
-
Игонин
Алексей Игонин
-
Карлос
Жоао Карлос
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Иванов
Алексей Иванов