Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Илич
Бранко Илич
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Сычев
Дмитрий Сычев
2'
90
-
Оздоев
Магомед Оздоев
90
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
67
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
79
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
87
Запасные
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Дьяков
Виталий Дьяков
-
Гатагов
Алан Гатагов
-
Глушаков
Денис Глушаков
-
Иванов
Станислав Иванов
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
-
Минченков
Александр Минченков
Спартак-Нальчик
мин
-
Помазан
Евгений Помазан
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
75
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
62
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
21'
81
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Да Силва
Леандро Да Силва
90
-
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
-
Багаев
Михаил Багаев
-
Щаницин
Александр Щаницин
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
-
Гошоков
Арсен Гошоков
-
Кажаров
Назир Кажаров
-
Милич
Богдан Милич