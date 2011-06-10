Анжи
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Тарделли
Диего Тарделли
10
-
Карлос
Роберто Карлос
20'
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
78
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
90
-
Голенда
Ян Голенда
61'
90
Запасные
-
Макаров
Александр Макаров
-
Игонин
Алексей Игонин
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Кебе
Баи-Ибра Кебе
-
Бакаев
Михаил Бакаев
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Иванов
Алексей Иванов
Спартак-Нальчик
мин
-
Помазан
Евгений Помазан
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
69
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
63
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Да Силва
Леандро Да Силва
90
-
Милич
Богдан Милич
46
Запасные
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
-
Щаницин
Александр Щаницин
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
-
Голич
Йован Голич
-
Портнягин
Игорь Портнягин
-
Гошоков
Арсен Гошоков