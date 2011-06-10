Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
46
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
86'
88'
90
-
Кацаев
Адлан Кацаев
46
-
Кобенко
Андрей Кобенко
61
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
90
Запасные
-
Сикач
Степан Сикач
-
Хаймович
Зевик Хаймович
-
Тагилов
Мурад Тагилов
-
Власов
Олег Власов
-
Гвазава
Леван Гвазава
-
Мгуни
Мусавенгоси Мгуни
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Одиа
Чиди Одиа
90
-
Хонда
Кейсуке Хонда
53'
90
-
Мамаев
Павел Мамаев
67
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
36'
80'
90
-
Думбия
Сейду Думбия
19'
74
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Цауня
Александр Цауня
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Олисе
Секу Олисе
-
Нецид
Томаш Нецид