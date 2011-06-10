Ростов
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Буссаиди
Анис Буссаиди
63
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Григорьев
Максим Григорьев
90
-
Янков
Чавдар Янков
90
-
Ребко
Алексей Ребко
72
-
Блатняк
Драган Блатняк
90
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
19'
90
-
Адамов
Роман Адамов
90
Запасные
-
Соловьев
Александр Соловьев
-
Хохлов
Александр Хохлов
-
Живанович
Иван Живанович
-
Прошин
Андрей Прошин
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
-
Маляка
Дмитрий Маляка
-
Калачев
Тимофей Калачев
Краснодар
мин
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
80
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Воробьев
Роман Воробьев
47
-
Абреу
Марсио Абреу
56'
70
-
Татарчук
Владимир Татарчук
35'
90
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
49'
90
Запасные
-
Безгласный
Алексей Безгласный
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
-
Враньеш
Огнен Враньеш
-
Михеев
Андрей Михеев
-
Ерохин
Александр Ерохин
-
Кульчий
Александр Кульчий
-
Гогниев
Спартак Гогниев