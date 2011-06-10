Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
76
-
Сапета
Александр Сапета
84
-
Семшов
Игорь Семшов
70
-
Самедов
Александр Самедов
90'
90
-
Воронин
Андрей Воронин
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
-
Габулов
Владимир Габулов
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Дуймович
Томислав Дуймович
-
Юсупов
Артур Юсупов
-
Ропотан
Адриан Ропотан
-
Мисимович
Звездан Мисимович
-
Смолов
Федор Смолов
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Лукович
Александар Лукович
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Семак
Сергей Семак
67
-
Лазович
Данко Лазович
80'
89
-
Бухаров
Александр Бухаров
74
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Мейра
Фернанду Мейра
-
Петров
Сергей Петров
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Ионов
Алексей Ионов