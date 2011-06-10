Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Родригес
Серхио Родригес
90
-
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Яковлев
Павел Яковлев
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
65
-
Махмудов
Эмин Махмудов
90
-
Джано
Джано
78
-
МакГиди
Эйден МакГиди
35
-
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
Шешуков
Александр Шешуков
-
Чежия
Ираклий Чежия
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
-
Козлов
Александр Козлов
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Касаев
Алан Касаев
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Быстров
Петр Быстров
59
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
-
Медведев
Алексей Медведев
46
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Шаронов
Роман Шаронов
-
Немов
Петр Немов
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Джалилов
Алишер Джалилов
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
-
Дядюн
Владимир Дядюн