Томь
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
78
-
Йокич
Джордже Йокич
90
-
Тигорев
Ян Тигорев
49
-
Скобляков
Сергей Скобляков
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
-
Ким
Нам Иль Ким
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Стариков
Евгений Стариков
84
-
Канунников
Максим Канунников
38'
90
-
Голышев
Павел Голышев
90
Запасные
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Сосновский
Сергей Сосновский
-
Строев
Виктор Строев
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
-
Харитонов
Александр Харитонов
-
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
-
Баженов
Никита Баженов
Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
20
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
54
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
74
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
81'
90
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
90
-
Сычев
Дмитрий Сычев
90
Запасные
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Илич
Бранко Илич
-
Гатагов
Алан Гатагов
-
Иванов
Станислав Иванов
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
-
Оздоев
Магомед Оздоев
-
Минченков
Александр Минченков