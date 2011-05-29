Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Лукович
Александар Лукович
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
77
-
Файзулин
Виктор Файзулин
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
67'
85'
88
-
Лазович
Данко Лазович
36'
63
Запасные
-
Бородин
Дмитрий Бородин
-
Телегин
Дмитрий Телегин
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Петров
Сергей Петров
-
Семак
Сергей Семак
-
Ионов
Алексей Ионов
-
Бухаров
Александр Бухаров
Спартак
мин
-
Заболотный
Николай Заболотный
90
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Пареха
Николас Пареха
54
-
Макеев
Евгений Макеев
56
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Да Силва
Ибсон Баррето Да Силва
90
-
МакГиди
Эйден МакГиди
90
-
Арисленес
Ари
15
-
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
-
Дикань
Андрей Дикань
-
Родригес
Серхио Родригес
-
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
Яковлев
Павел Яковлев
-
Махмудов
Эмин Махмудов
-
Джано
Джано