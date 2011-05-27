Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Баша
Марко Баша
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
76
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
46
-
Гатагов
Алан Гатагов
46
-
Иванов
Станислав Иванов
90
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
90
-
Сычев
Дмитрий Сычев
90'
90
Запасные
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Нахушев
Руслан Нахушев
-
Илич
Бранко Илич
-
Бурлак
Тарас Бурлак
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
-
Глушаков
Денис Глушаков
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
Анжи
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
49'
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
75
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Карлос
Роберто Карлос
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
86
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
78'
90
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
90
-
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
-
Макаров
Александр Макаров
-
Карлос
Жоао Карлос
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Бакаев
Михаил Бакаев
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
-
Тарделли
Диего Тарделли