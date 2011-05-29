Крылья Советов
мин
-
М'Боли
Раис М'Боли
90
-
Молош
Дмитрий Молош
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Елисеев
Александр Елисеев
81
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
-
Соснин
Антон Соснин
80
-
Самсонов
Олег Самсонов
90
-
Печник
Нейц Печник
90
-
Савин
Евгений Савин
44'
56'
90
Запасные
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Концедалов
Алексей Концедалов
-
Дикьяра
Джозеф Дикьяра
-
Шалаев
Олег Шалаев
-
Кириллов
Юрий Кириллов
-
Ковба
Денис Ковба
-
Приёмов
Владимир Приёмов
Ростов
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Буссаиди
Анис Буссаиди
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Янков
Чавдар Янков
63
-
Гацкан
Александр Гацкан
30'
90
-
Иванов
Олег Иванов
26
-
Григорьев
Максим Григорьев
77
-
Адамов
Роман Адамов
37'
90
Запасные
-
Соловьев
Александр Соловьев
-
Хохлов
Александр Хохлов
-
Живанович
Иван Живанович
-
Ребко
Алексей Ребко
-
Блатняк
Драган Блатняк
-
Калачев
Тимофей Калачев
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко