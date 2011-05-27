Спартак-Нальчик
мин
-
Помазан
Евгений Помазан
55
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
60
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Гошоков
Арсен Гошоков
65
-
Захирович
Аднан Захирович
33'
90
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
72'
90
-
Да Силва
Леандро Да Силва
90
-
Милич
Богдан Милич
90
Запасные
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
-
Луканченков
Андрей Луканченков
-
Куликов
Александр Куликов
-
Щаницин
Александр Щаницин
-
Гриднев
Даниил Гриднев
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Кажаров
Назир Кажаров
Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Кацаев
Адлан Кацаев
46
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
37'
90
-
Кобенко
Андрей Кобенко
90
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
74
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Хаймович
Зевик Хаймович
-
Тагилов
Мурад Тагилов
-
Власов
Олег Власов
-
Павленко
Александр Павленко
-
Мгуни
Мусавенгоси Мгуни
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте