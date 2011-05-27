Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
70
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
58'
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
76'
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
78
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
7'
90
-
Медведев
Алексей Медведев
32'
74
Запасные
-
Чала
Вальтер Чала
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Касаев
Алан Касаев
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Немов
Петр Немов
-
Быстров
Петр Быстров
-
Дядюн
Владимир Дядюн
Томь
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
38'
90
-
Йокич
Джордже Йокич
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Канунников
Максим Канунников
90
-
Ким
Нам Иль Ким
90
-
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
46
-
Тигорев
Ян Тигорев
90
-
Стариков
Евгений Стариков
59
-
Голышев
Павел Голышев
73
Запасные
-
Комиссаров
Иван Комиссаров
-
Сосновский
Сергей Сосновский
-
Строев
Виктор Строев
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
-
Баженов
Никита Баженов