Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
64
-
Дуймович
Томислав Дуймович
90
-
Сапета
Александр Сапета
90
-
Мисимович
Звездан Мисимович
75
-
Самедов
Александр Самедов
83
-
Воронин
Андрей Воронин
49'
90
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Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
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Габулов
Владимир Габулов
-
Ротенберг
Борис Ротенберг
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
-
Каряка
Андрей Каряка
-
Юсупов
Артур Юсупов
-
Ропотан
Адриан Ропотан
-
Смолов
Федор Смолов
Крылья Советов
мин
-
М'Боли
Раис М'Боли
90
-
Молош
Дмитрий Молош
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
54
-
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Елисеев
Александр Елисеев
69
-
Соснин
Антон Соснин
90
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
-
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
90
-
Самсонов
Олег Самсонов
90
-
Печник
Нейц Печник
85
Запасные
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Новицкий
Павел Новицкий
-
Дикьяра
Джозеф Дикьяра
-
Ковба
Денис Ковба
-
Эскобар
Хуан Карлос Эскобар
-
Приёмов
Владимир Приёмов
-
Савин
Евгений Савин