Спартак
мин
-
Заболотный
Николай Заболотный
90
-
Макеев
Евгений Макеев
80
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
-
Яковлев
Павел Яковлев
60
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Да Силва
Ибсон Баррето Да Силва
90
-
МакГиди
Эйден МакГиди
69
-
Арисленес
Ари
28'
90'
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
50'
62'
90
Запасные
-
Дикань
Андрей Дикань
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
Родригес
Серхио Родригес
-
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
Озобич
Филип Озобич
-
Джано
Джано
Краснодар
мин
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Михеев
Андрей Михеев
54
-
Абреу
Марсио Абреу
90
-
Воробьев
Роман Воробьев
66
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
53
Запасные
-
Усминский
Игорь Усминский
-
Марков
Николай Марков
-
Кульчий
Александр Кульчий
-
Комков
Михаил Комков
-
Шипицин
Евгений Шипицин
-
Пикущак
Игорь Пикущак