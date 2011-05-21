Томь
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
90
-
Йокич
Джордже Йокич
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Стариков
Евгений Стариков
36'
80
-
Ким
Нам Иль Ким
90
-
Тигорев
Ян Тигорев
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
77
-
Канунников
Максим Канунников
90
-
Голышев
Павел Голышев
53'
67
Запасные
-
Комиссаров
Иван Комиссаров
-
Сосновский
Сергей Сосновский
-
Строев
Виктор Строев
-
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
-
Баженов
Никита Баженов
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
46
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Лазович
Данко Лазович
90
-
Ионов
Алексей Ионов
39'
90
-
Бухаров
Александр Бухаров
90
Запасные
-
Бородин
Дмитрий Бородин
-
Телегин
Дмитрий Телегин
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Петров
Сергей Петров
-
Мурихин
Станислав Мурихин
-
Зырянов
Константин Зырянов
-
Матяш
Станислав Матяш