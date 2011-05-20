Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Быстров
Петр Быстров
53
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
-
Медведев
Алексей Медведев
58
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Жестоков
Максим Жестоков
-
Шаронов
Роман Шаронов
-
Касаев
Алан Касаев
-
Немов
Петр Немов
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Дядюн
Владимир Дядюн
Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
83
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
46
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
67
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
90
-
Сычев
Дмитрий Сычев
90
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Нахушев
Руслан Нахушев
-
Илич
Бранко Илич
-
Баша
Марко Баша
-
Гатагов
Алан Гатагов
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
-
Иванов
Станислав Иванов