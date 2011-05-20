Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
43'
90
-
Кацаев
Адлан Кацаев
80
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
90
-
Кобенко
Андрей Кобенко
61
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
74
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Хаймович
Зевик Хаймович
-
Тагилов
Мурад Тагилов
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
-
Павленко
Александр Павленко
-
Мгуни
Мусавенгоси Мгуни
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
Анжи
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Тарделли
Диего Тарделли
78
-
Карлос
Роберто Карлос
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
90
-
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
-
Макаров
Александр Макаров
-
Клява
Оскарс Клява
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Кебе
Баи-Ибра Кебе
-
Бакаев
Михаил Бакаев
-
Иванов
Алексей Иванов