Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Хусти
Саболч Хусти
39
-
Зырянов
Константин Зырянов
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
10'
90
-
Ионов
Алексей Ионов
40
-
Бухаров
Александр Бухаров
90
Запасные
-
Пеньяилильо
Николас Пеньяилильо
-
Петров
Александр Петров
-
Бородин
Дмитрий Бородин
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Мурихин
Станислав Мурихин
-
Файзулин
Виктор Файзулин
-
Кержаков
Александр Кержаков
Рубин
мин
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
18'
71
-
Быстров
Петр Быстров
72
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
-
Медведев
Алексей Медведев
29'
90
Запасные
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
-
Жестоков
Максим Жестоков
-
Касаев
Алан Касаев
-
Немов
Петр Немов
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
-
Дядюн
Владимир Дядюн