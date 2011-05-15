Крылья Советов
мин
-
М'Боли
Раис М'Боли
90
-
Молош
Дмитрий Молош
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Приёмов
Владимир Приёмов
61
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
-
Кириллов
Юрий Кириллов
46
-
Соснин
Антон Соснин
66
-
Самсонов
Олег Самсонов
90
-
Савин
Евгений Савин
90
Запасные
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
-
Дикьяра
Джозеф Дикьяра
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Эскобар
Хуан Карлос Эскобар
-
Бобер
Антон Бобер
-
Печник
Нейц Печник
Спартак
мин
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Заболотный
Николай Заболотный
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
-
Яковлев
Павел Яковлев
73'
86
-
Да Силва
Ибсон Баррето Да Силва
46
-
Махмудов
Эмин Махмудов
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
МакГиди
Эйден МакГиди
90
-
Арисленес
Ари
90
Запасные
-
Дикань
Андрей Дикань
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
Озобич
Филип Озобич
-
Чежия
Ираклий Чежия
-
Валикаев
Артур Валикаев
-
Козлов
Александр Козлов
-
Дзюба
Артем Дзюба