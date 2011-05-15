ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Хонда
Кейсуке Хонда
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Мамаев
Павел Мамаев
44'
71
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
72
-
Тошич
Зоран Тошич
85
-
Нецид
Томаш Нецид
29'
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Одиа
Чиди Одиа
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Цауня
Александр Цауня
-
Олисе
Секу Олисе
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
Ростов
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Хохлов
Александр Хохлов
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Салата
Корнел Салата
48'
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
63
-
Иванов
Олег Иванов
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Блатняк
Драган Блатняк
46
-
Григорьев
Максим Григорьев
90
-
Адамов
Роман Адамов
73
Запасные
-
Соловьев
Александр Соловьев
-
Живанович
Иван Живанович
-
Прошин
Андрей Прошин
-
Маляка
Дмитрий Маляка
-
Ребко
Алексей Ребко
-
Калачев
Тимофей Калачев
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко