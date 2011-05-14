Краснодар
мин
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
57
-
Шипицин
Евгений Шипицин
14'
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Абреу
Марсио Абреу
74
-
Кульчий
Александр Кульчий
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Пикущак
Игорь Пикущак
29'
58
Запасные
-
Рябов
Константин Рябов
-
Усминский
Игорь Усминский
-
Марков
Николай Марков
-
Ерохин
Александр Ерохин
-
Михеев
Андрей Михеев
-
Гогниев
Спартак Гогниев
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
Томь
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
90
-
Сосновский
Сергей Сосновский
59
-
Йокич
Джордже Йокич
90
-
Строев
Виктор Строев
90
-
Баженов
Никита Баженов
46
-
Тигорев
Ян Тигорев
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
-
Голышев
Павел Голышев
56'
70'
90
-
Канунников
Максим Канунников
71
Запасные
-
Комиссаров
Иван Комиссаров
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
-
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
-
Стариков
Евгений Стариков
-
Погребняк
Кирилл Погребняк