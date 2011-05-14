Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
26'
42'
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
81
-
Глушаков
Денис Глушаков
65'
90
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
84
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
77
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
90
-
Сычев
Дмитрий Сычев
90
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Нахушев
Руслан Нахушев
-
Баша
Марко Баша
-
Гатагов
Алан Гатагов
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
-
Оздоев
Магомед Оздоев
-
Иванов
Станислав Иванов
Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
67
-
Хаймович
Зевик Хаймович
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Власов
Олег Власов
46
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
90
-
Кацаев
Адлан Кацаев
67
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
90
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Польчак
Петр Польчак
-
Тагилов
Мурад Тагилов
-
Кобенко
Андрей Кобенко
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
-
Садаев
Заур Садаев
-
Мгуни
Мусавенгоси Мгуни