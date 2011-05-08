Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90'
90
-
Колодин
Денис Колодин
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Смолов
Федор Смолов
46
-
Сапета
Александр Сапета
90
-
Мисимович
Звездан Мисимович
61
-
Воронин
Андрей Воронин
45'
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
-
Пузин
Евгений Пузин
-
Соболев
Владимир Соболев
-
Каряка
Андрей Каряка
-
Юсупов
Артур Юсупов
-
Ропотан
Адриан Ропотан
-
Дуймович
Томислав Дуймович
-
Кокорин
Александр Кокорин
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
5'
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Думбия
Сейду Думбия
80'
90
-
Мамаев
Павел Мамаев
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
63
-
Тошич
Зоран Тошич
65
-
Нецид
Томаш Нецид
73
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Хонда
Кейсуке Хонда
-
Олисе
Секу Олисе
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер