Рубин
мин
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
58
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
75
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
36'
69'
81
-
Медведев
Алексей Медведев
90
Запасные
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
-
Жестоков
Максим Жестоков
-
Касаев
Алан Касаев
-
Немов
Петр Немов
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Быстров
Петр Быстров
Краснодар
мин
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
74
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Кульчий
Александр Кульчий
46
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
65
Запасные
-
Кокоскерия
Андриано Кокоскерия
-
Усминский
Игорь Усминский
-
Марков
Николай Марков
-
Ерохин
Александр Ерохин
-
Михеев
Андрей Михеев
-
Пикущак
Игорь Пикущак
-
Мовсисян
Юра Мовсисян