Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
55
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Ионов
Алексей Ионов
83
-
Кержаков
Александр Кержаков
90
-
Лазович
Данко Лазович
64'
78
Запасные
-
Пеньяилильо
Николас Пеньяилильо
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Петров
Сергей Петров
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Файзулин
Виктор Файзулин
-
Бухаров
Александр Бухаров
Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
-
Иванов
Станислав Иванов
90
-
Оздоев
Магомед Оздоев
90
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
57
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
67'
74
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Нахушев
Руслан Нахушев
-
Илич
Бранко Илич
-
Гатагов
Алан Гатагов
-
Глушаков
Денис Глушаков
-
Минченков
Александр Минченков
-
Сычев
Дмитрий Сычев