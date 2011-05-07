Ростов
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Буссаиди
Анис Буссаиди
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
68
-
Янков
Чавдар Янков
90
-
Ребко
Алексей Ребко
90
-
Блатняк
Драган Блатняк
62
-
Григорьев
Максим Григорьев
90
-
Адамов
Роман Адамов
84
Запасные
-
Соловьев
Александр Соловьев
-
Хохлов
Александр Хохлов
-
Живанович
Иван Живанович
-
Гацкан
Александр Гацкан
-
Иванов
Олег Иванов
-
Калачев
Тимофей Калачев
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
Спартак-Нальчик
мин
-
Помазан
Евгений Помазан
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Йованович
Милан Йованович
90
-
Гошоков
Арсен Гошоков
58
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
90
-
Да Силва
Леандро Да Силва
90
-
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
-
Лебедев
Юрий Лебедев
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
-
Гриднев
Даниил Гриднев
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Кажаров
Назир Кажаров
-
Милич
Богдан Милич