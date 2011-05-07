Томь
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Строев
Виктор Строев
33
-
Йокич
Джордже Йокич
60'
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
70
-
Скобляков
Сергей Скобляков
90
-
Ким
Нам Иль Ким
90
-
Тигорев
Ян Тигорев
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
-
Канунников
Максим Канунников
90
-
Голышев
Павел Голышев
80
Запасные
-
Комиссаров
Иван Комиссаров
-
Сосновский
Сергей Сосновский
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
-
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
-
Баженов
Никита Баженов
-
Стариков
Евгений Стариков
Крылья Советов
мин
-
М'Боли
Раис М'Боли
90
-
Молош
Дмитрий Молош
90
-
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Приёмов
Владимир Приёмов
35
-
Соснин
Антон Соснин
90
-
Бобер
Антон Бобер
64
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
88'
90
-
Самсонов
Олег Самсонов
90
-
Савин
Евгений Савин
90
Запасные
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Новицкий
Павел Новицкий
-
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
-
Шалаев
Олег Шалаев
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Ковба
Денис Ковба
-
Печник
Нейц Печник