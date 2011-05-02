Спартак-Нальчик
мин
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Йованович
Милан Йованович
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
46
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
87'
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
66
-
Да Силва
Леандро Да Силва
73
-
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Куликов
Александр Куликов
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
-
Гриднев
Даниил Гриднев
-
Захирович
Аднан Захирович
-
Гошоков
Арсен Гошоков
-
Милич
Богдан Милич
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
76
-
Смолов
Федор Смолов
53'
62
-
Сапета
Александр Сапета
8'
90
-
Мисимович
Звездан Мисимович
55
-
Воронин
Андрей Воронин
90
-
Самедов
Александр Самедов
65'
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
-
Пузин
Евгений Пузин
-
Колодин
Денис Колодин
-
Соболев
Владимир Соболев
-
Юсупов
Артур Юсупов
-
Ропотан
Адриан Ропотан
-
Дуймович
Томислав Дуймович
-
Кокорин
Александр Кокорин